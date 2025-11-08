Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Жительница Баку: Сегодня мы с радостью и гордостью празднуем победу

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:47
    21-летняя жительница Баку Тамаша Гусейнли поделилась эмоциями в связи с 8 ноября - Днем Победы.

    В комментарии Report она призналась, что с радостью и гордостью вспоминает победу, одержанную 5 лет назад.

    "Мне в тот период было всего 16 лет. Помню, как весь народ сплотился и поддерживал наших солдат. Каждый раз, когда президент Ильхам Алиев объявлял о победе, мы с большой радостью выходили на улицы с лозунгом "Карабах – это Азербайджан!" Это были незабываемые дни. Я переполнена гордостью и поздравляю весь азербайджанский народ. Желаю всем счастья и благополучия", - сказала Гусейнли.

    День Победы молодежь Карабах Отечественная война
    Bakı sakini: Bu gün qələbəni həm sevinc, həm də qürur hissi ilə qeyd edirik
    Baku resident: Today we celebrate the victory with joy and pride

