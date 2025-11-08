Жительница Баку: Сегодня мы с радостью и гордостью празднуем победу
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 11:47
21-летняя жительница Баку Тамаша Гусейнли поделилась эмоциями в связи с 8 ноября - Днем Победы.
В комментарии Report она призналась, что с радостью и гордостью вспоминает победу, одержанную 5 лет назад.
"Мне в тот период было всего 16 лет. Помню, как весь народ сплотился и поддерживал наших солдат. Каждый раз, когда президент Ильхам Алиев объявлял о победе, мы с большой радостью выходили на улицы с лозунгом "Карабах – это Азербайджан!" Это были незабываемые дни. Я переполнена гордостью и поздравляю весь азербайджанский народ. Желаю всем счастья и благополучия", - сказала Гусейнли.
