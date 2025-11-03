İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Prezident: Azərbaycan xalqı bu Şanlı Zəfərlə bundan sonra əbədi fəxr edəcək

    Daxili siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 14:00
    Prezident: Azərbaycan xalqı bu Şanlı Zəfərlə bundan sonra əbədi fəxr edəcək
    İlham Əliyev

    Azərbaycan xalqı bu Şanlı Zəfərlə bundan sonra əbədi fəxr edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxışı zamanı söyləyib.

    "Bir neçə gündən sonra biz tarixi Zəfərimizin beş illiyini qeyd edəcəyik. Hərbi parad təşkil ediləcək. Beş il əvvəl, 2020-ci ilin dekabrında Zəfər paradı keçirilib. 2023-cü ildə Xankəndidə hərbi parad keçirilmişdir ki, Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa edilmişdir. Bir neçə gündən sonra Azadlıq meydanında hərbi paradın keçirilməsi böyük hadisədir, qürurverici hadisədir. Azərbaycan xalqı bu Şanlı Zəfərlə bundan sonra əbədi fəxr edəcək", - deyə Prezident vurğulayıb.

    İlham Əliyev zəfər paradı Şanlı Zəfər AMEA
    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда будет гордиться нашей славной Победой

