Aşıq Dirili Qurbani və Aşıq Ələsgərlə bağlı tarixlər UNESCO-nun yubileylər proqramına daxil edilib
Daxili siyasət
- 12 noyabr, 2025
- 12:05
Aşıq Dirili Qurbani və Aşıq Ələsgərlə bağlı tarixlər UNESCO-nun yubileylər proqramına daxil edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasından bildirilib.
Məlumata əsasən, Aşıq Dirili Qurbaninin anadan olmasının 550 illiyi, Aşıq Ələsgərin isə vəfatının 100 illiyi UNESCO-nun 2026–2027 yubileylər proqramına daxil edilib, qərar Baş Konfransın 43-cü sessiyasında təsdiq olunub.
Son xəbərlər
13:12
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilibDigər
13:10
Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçirRegion
13:07
Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıbRegion
13:05
Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıbMədəniyyət
13:03
Nazir müavini: Hazırda Azərbaycanda Vətən müharibəsi ilə bağlı beş film çəkilirMilli Məclis
13:00
Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
13:00
"Real"ın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdırFutbol
12:58
Foto
"Şamaxinka"dan Biləcəriyə qədər xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilibİnfrastruktur
12:55