В программу юбилеев ЮНЕСКО включено 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 12:50
В программу юбилеев ЮНЕСКО включено 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани и 100-летняя годовщина со дня смерти Ашуга Алескера.
Как сообщает Report, об этом заявили в Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.
Согласно информации, 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани и 100-летняя годовщина со дня смерти Ашуга Алескера включены в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2026-2027 годы. Решение было утверждено на 43-й сессии Генеральной конференции.
