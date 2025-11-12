авиакатастрофа
    авиакатастрофа

    В программу юбилеев ЮНЕСКО включено 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 12:50
    В программу юбилеев ЮНЕСКО включено 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани

    В программу юбилеев ЮНЕСКО включено 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани и 100-летняя годовщина со дня смерти Ашуга Алескера.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

    Согласно информации, 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани и 100-летняя годовщина со дня смерти Ашуга Алескера включены в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2026-2027 годы. Решение было утверждено на 43-й сессии Генеральной конференции.

    ЮНЕСКО программа юбилеев Ашуг Дирили Гурбани Ашуг Алескер
    Aşıq Dirili Qurbani və Aşıq Ələsgərlə bağlı tarixlər UNESCO-nun yubileylər proqramına daxil edilib

    Последние новости

    13:18

    В Грузии нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших при крушении самолета

    В регионе
    13:18

    Пашинян объяснил почему раньше Армении отказывали продавать оружие

    В регионе
    13:17

    Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района

    Другие
    13:16
    Фото

    Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и Герцеговине

    Армия
    13:14

    Счетная палата предложила внести изменения в закон "О бюджетной системе"

    Финансы
    13:13

    Молдова утвердила денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ

    Другие страны
    13:03

    Замминистра: Экономический рост в Азербайджане полностью формируется за счет ненефтяного сектора

    Финансы
    12:57

    Папуашвили: ЕК выбирает не диалог с Грузией, а конфронтацию

    В регионе
    12:54

    Президент Ильхам Алиев сменил полномочного представителя в Нахчыване

    Внутренняя политика
    Лента новостей