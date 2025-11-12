В программу юбилеев ЮНЕСКО включено 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани и 100-летняя годовщина со дня смерти Ашуга Алескера.

Как сообщает Report, об этом заявили в Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

Согласно информации, 550-летие со дня рождения Ашуга Дирили Гурбани и 100-летняя годовщина со дня смерти Ашуга Алескера включены в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2026-2027 годы. Решение было утверждено на 43-й сессии Генеральной конференции.