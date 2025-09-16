Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏY
- 16 sentyabr, 2025
- 19:05
Azərbaycan bütün dünyaya sübut etdi ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət edir, eyni zamanda hüquqlarını qorumaqda heç kəsə güzəştə getməyəcək.
Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin üzvü Səbinə Salmanova deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan torpaqlarını Vətən müharibəsində işğaldan azad etdikdən sonra Qarabağda yaranmış yeni reallıq arzuladığı kimi deyildi:
"Qeyri-qanuni silahlı dəstələrin bölgəni tərk etməməsi, mina təhlükəsinin davam etməsi, diversiya hadisələrinin baş verməsi Azərbaycanın dövlət suverenliyini məhdudlaşdıran əsas maneələr idi. 2020-ci ilin 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatı bölgədə yeni mərhələ açdı. Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atdı, amma praktiki olaraq bəyanatın bütün müddəaları yerinə yetirilmədi".
Deputat 2023-cü ilin sentyabrın 19-da lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə toxunaraq bu əməliyyatın ən böyük xüsusiyyətinin məqsədli və məhdud xarakter daşıdığını vurğuladı:
"Ordumuz yalnız hərbi obyektləri hədəfə aldı, mülki əhalinin təhlükəsizliyi isə diqqətlə qorundu. Bu, Azərbaycanın gücünün yanında humanist dəyərlərə sadiqliyinin, hərbi gücünün növbəti göstəricisi oldu. Antiterror əməliyyatı Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yeni səhifə açdı. Azərbaycan göstərdi ki, suverenlik yalnız kağız üzərində yazılan prinsip deyil, real siyasi iradə və hərbi güclə qorunan dəyərdir. Bu siyasi iradənin əsas müəllifi isə İlham Əliyevdir".
Parlamentari onu da söyləyib ki, antiterror əməliyyatı təkcə hərbi qələbə deyildi.
"Bu, həm də siyasi, diplomatik və psixoloji baxımdan böyük bir dönüş nöqtəsi idi. Azərbaycan bütün dünyaya sübut etdi ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət edir, lakin eyni zamanda öz hüquqlarını qorumaqda heç kəsə güzəştə getməyəcək. Əməliyyat nəticəsində bölgədə uzunmüddətli sülh üçün yeni imkanlar yarandı. Artıq Qarabağda həyatın dirçəlməsi, infrastruktur layihələrinin genişlənməsi və əhalinin rifahının yüksəldilməsi üçün maneələr aradan qalxdı. 19–20 sentyabr əməliyyatı Azərbaycan tarixində sadəcə hərbi uğur deyil, həm də milli qürurun, Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsi kimi qalacaq. Bu qətiyyətli addım sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı öz haqqını qorumaqda sarsılmazdır və dövlətimiz bölgədə davamlı sülh və inkişafın təminatçısıdır", - deyə o əlavə edib.