İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 19:05
    Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏY

    Azərbaycan bütün dünyaya sübut etdi ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət edir, eyni zamanda hüquqlarını qorumaqda heç kəsə güzəştə getməyəcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin üzvü Səbinə Salmanova deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan torpaqlarını Vətən müharibəsində işğaldan azad etdikdən sonra Qarabağda yaranmış yeni reallıq arzuladığı kimi deyildi:

    "Qeyri-qanuni silahlı dəstələrin bölgəni tərk etməməsi, mina təhlükəsinin davam etməsi, diversiya hadisələrinin baş verməsi Azərbaycanın dövlət suverenliyini məhdudlaşdıran əsas maneələr idi. 2020-ci ilin 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatı bölgədə yeni mərhələ açdı. Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atdı, amma praktiki olaraq bəyanatın bütün müddəaları yerinə yetirilmədi".

    Deputat 2023-cü ilin sentyabrın 19-da lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə toxunaraq bu əməliyyatın ən böyük xüsusiyyətinin məqsədli və məhdud xarakter daşıdığını vurğuladı:

    "Ordumuz yalnız hərbi obyektləri hədəfə aldı, mülki əhalinin təhlükəsizliyi isə diqqətlə qorundu. Bu, Azərbaycanın gücünün yanında humanist dəyərlərə sadiqliyinin, hərbi gücünün növbəti göstəricisi oldu. Antiterror əməliyyatı Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yeni səhifə açdı. Azərbaycan göstərdi ki, suverenlik yalnız kağız üzərində yazılan prinsip deyil, real siyasi iradə və hərbi güclə qorunan dəyərdir. Bu siyasi iradənin əsas müəllifi isə İlham Əliyevdir".

    Parlamentari onu da söyləyib ki, antiterror əməliyyatı təkcə hərbi qələbə deyildi.

    "Bu, həm də siyasi, diplomatik və psixoloji baxımdan böyük bir dönüş nöqtəsi idi. Azərbaycan bütün dünyaya sübut etdi ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət edir, lakin eyni zamanda öz hüquqlarını qorumaqda heç kəsə güzəştə getməyəcək. Əməliyyat nəticəsində bölgədə uzunmüddətli sülh üçün yeni imkanlar yarandı. Artıq Qarabağda həyatın dirçəlməsi, infrastruktur layihələrinin genişlənməsi və əhalinin rifahının yüksəldilməsi üçün maneələr aradan qalxdı. 19–20 sentyabr əməliyyatı Azərbaycan tarixində sadəcə hərbi uğur deyil, həm də milli qürurun, Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsi kimi qalacaq. Bu qətiyyətli addım sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı öz haqqını qorumaqda sarsılmazdır və dövlətimiz bölgədə davamlı sülh və inkişafın təminatçısıdır", - deyə o əlavə edib. 

    Antiterror əməliyyatı Səbinə Salmanova

    Son xəbərlər

    20:31

    KİV: İsrail Hodeyda limanında gəmi dokunu məhv edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:30
    Video

    Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    20:25

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlib

    Futbol
    20:25

    Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq

    Energetika
    20:21

    İsrail ticarət razılaşmasının dayandırılması ilə bağlı fon der Lyayenə məktub göndərib

    Digər ölkələr
    20:06

    Ermənistan XİN başçısı Niderlanda işgüzar səfər edəcək

    Region
    19:54

    Hindistan və ABŞ ticarət sazişi üzrə səyləri artırmağa razılaşıb

    Digər ölkələr
    19:46

    "Barselona" ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcək

    Futbol
    19:34
    Foto
    Video

    Azərbaycan və beş ölkənin "Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti