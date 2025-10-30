İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    30 oktyabr, 2025
    • 12:04
    Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 9 ailə (38 nəfər) köçürülür.

    Kəndə köç edənlər ölkənin müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Qeyd edək ki, bu köçlə Vəngli kəndinə qayıdan ailələrin sayı 85-ə (329 nəfər) çatacaq.

    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей

