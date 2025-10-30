В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей.

Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село переселяются 9 семей (38 человек), ранее проживавшие в различных регионах страны.

Таким образом, число вернувшихся в село Венгли семей достигнет 85 (329 человек).