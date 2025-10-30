Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 12:27
    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей

    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село переселяются 9 семей (38 человек), ранее проживавшие в различных регионах страны.

    Таким образом, число вернувшихся в село Венгли семей достигнет 85 (329 человек).

    Агдере Великое возвращение Карабах переселение
    Фото
    Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Последние новости

    13:20

    Казахстан и Азербайджан готовят экспортно-ориентированные проекты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    13:16

    Армения назначит военного атташе на Кипре

    В регионе
    13:08

    Боб Блэкмен: Снятие эмбарго на поставки оружия подтверждает доверие Лондона к Азербайджану - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:00

    ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по югу Ливана

    Другие страны
    12:59

    Правительство Армении одобрило документ о сокращении срока военной службы

    В регионе
    12:58

    Халит Канак: Торговый оборот между странами ОТГ не соответствует потенциалу

    Бизнес
    12:57

    Советник посольства ДР Конго: Все архивы по нашей истории находятся в Бельгии

    Внешняя политика
    12:46

    В приложении e-Təbib пациенты смогут оценить врача и качество обслуживания

    Здоровье
    12:43

    Трамп: Китай и США могут заключить крупную сделку по покупке нефти и газа

    Другие страны
    Лента новостей