В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей
Внутренняя политика
- 30 октября, 2025
- 12:27
В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей.
Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село переселяются 9 семей (38 человек), ранее проживавшие в различных регионах страны.
Таким образом, число вернувшихся в село Венгли семей достигнет 85 (329 человек).
