İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Nigar Arpadarai: Ağıllı şəhər və kəndlərin sayı artırılmalıdır

    COP29
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:34
    Nigar Arpadarai: Ağıllı şəhər və kəndlərin sayı artırılmalıdır
    Nigar Arpadarai

    Azərbaycanda ağıllı şəhər və kəndlərin sayı artırılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu COP29-un İqlim üzrə Yüksək Səviyyəli Çempionu Nigar Arpadarai Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, qadınların iqtisadiyyatda rolunun 20 faizə yaxın olması pis göstərici olmasa da, bu rəqəmin yüksəldilməsi zəruridir.

    N.Arpadarai ötən il Azərbaycanda baş verən təbii fəlakətlər ciddi maddi zərərə səbəb olduğunu vurğulayıb:

    "Bu məsələlərdə maliyyə əsas faktordur. Ağıllı şəhərlər təhlükəsiz yaşamağa imkan verir. O baxımdan, ağıllı şəhər və kəndlərin sayı artırılmalıdır. COP29-un nəticələrinə əsasən, 2030-cu ilə qədər ənənəvi enerji resurslarının azaldılması planlaşdırılıb. Azərbaycan bunun üçün kifayət qədər səy göstərir".

    COP29 BCAW2025 Nigar Arpadarai "Ağıllı kənd"

    Son xəbərlər

    10:58

    FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi əlçatan olmalıdır

    ASK
    10:52

    Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdur

    İnfrastruktur
    10:52

    Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub

    Digər ölkələr
    10:50

    Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"

    Maliyyə
    10:50
    Foto

    Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    10:46
    Foto

    Azərbaycan İƏT-in Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda təmsil olunub

    Maliyyə
    10:43

    "Bakcell" 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladı

    İKT
    10:42

    Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib

    İKT
    10:42

    Belarus idman nazirinin müavini: "Gəncəyə gələndə nostalji hisslər keçirdim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti