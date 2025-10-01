Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Нигяр Арпадараи: В Азербайджане необходимо увеличить число "умных" городов и сел

    COP29
    • 01 октября, 2025
    • 11:13
    Нигяр Арпадараи: В Азербайджане необходимо увеличить число умных городов и сел

    В Азербайджане необходимо расширять число "умных" городов и сел, так как современные технологии делают их более устойчивыми к стихийным бедствиям.

    Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    Она подчеркнула, что в прошлом году стихийные бедствия в Азербайджане нанесли серьезный материальный ущерб:

    "В подобных вопросах финансы являются главным фактором. "Умные" города и села позволяют жить безопасно, поэтому их число необходимо увеличить".

    Арпадараи также сообщила, что по результатам COP29 к 2030 году в мире планируется сократить потребление традиционных энергоресурсов. Азербайджан со своей стороны прилагает для этого достаточно усилий.

    Она также подчеркнула роль женщин в экономике: "Сегодня их участие составляет около 20%. Это неплохой показатель, но его необходимо повышать".

    Лента новостей