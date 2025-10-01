Нигяр Арпадараи: В Азербайджане необходимо увеличить число "умных" городов и сел

В Азербайджане необходимо расширять число "умных" городов и сел, так как современные технологии делают их более устойчивыми к стихийным бедствиям.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Она подчеркнула, что в прошлом году стихийные бедствия в Азербайджане нанесли серьезный материальный ущерб:

"В подобных вопросах финансы являются главным фактором. "Умные" города и села позволяют жить безопасно, поэтому их число необходимо увеличить".

Арпадараи также сообщила, что по результатам COP29 к 2030 году в мире планируется сократить потребление традиционных энергоресурсов. Азербайджан со своей стороны прилагает для этого достаточно усилий.

Она также подчеркнула роль женщин в экономике: "Сегодня их участие составляет около 20%. Это неплохой показатель, но его необходимо повышать".