İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Xocavənddə əmək yarmarkası keçiriləcək

    Cəmiyyət
    • 11 mart, 2026
    • 12:38
    Xocavənddə əmək yarmarkası keçiriləcək

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi və SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocavənd şəhərində əmək yarmarkası keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yarmarka martın 13-ü saat 10:00-da Xocavənd Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin inzibati binasında keçiriləcək və qazpaylayıcı stansiyanın operatoru üzrə vakansiyalar təqdim olunacaq.

    Yarmarkada vakansiyalara uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılacaq, habelə Agentliyin icra etdiyi məşğulluq proqramları barədə ətraflı məlumat veriləcək.

    Əmək yarmarkasına gələn namizədlərin şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etmələri mütləqdir.

    Xocavənd Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi SOCAR əmək yarmarkası
    В Ходжавенде пройдет ярмарка труда

    Son xəbərlər

    13:22

    AQTA: Gələcəkdə bütün xidmətlər vahid elektron platforma ilə göstəriləcək

    ASK
    13:21

    Əli Əsədov Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:20

    Almaniya Bundestaqının sədri Kiyevə səfər edib

    Region
    13:13

    Avstraliya Əbu-Dabi, Dubay və Təl-Əvivdəki diplomatik nümayəndəliklərini bağlayıb

    Digər ölkələr
    13:11

    "Bank of Baku"nun səhmdarları dividend ödənişlərini müzakirə edəcəklər

    Maliyyə
    13:06

    Salyanda avtoqəzada ölən şəxsin narkotik daşıdığı müəyyən olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Qubanın üç kəndinin adının dəyişdirilməsi təklifi dəstəklənib

    Milli Məclis
    13:02

    Sumqayıtda 23 nömrəli orta məktəbə lisey statusu verilib

    Elm və təhsil
    13:02

    Kovaç: Macarıstan nümayəndə heyəti "Drujba" kəmərini yoxlamaq məqsədilə Ukraynaya gedib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti