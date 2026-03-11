Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Ходжавенде пройдет ярмарка труда

    Общество
    • 11 марта, 2026
    • 12:56
    В Ходжавенде пройдет ярмарка труда

    Государственное агентство занятости совместно с Управлением экспорта газа SOCAR 13 марта проведет в городе Ходжавенде ярмарку труда.

    Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

    Ярмарка вакансий начнется в 10:00 в административном здании Управления эксплуатации гидромелиоративных систем Ходжавенда. На ярмарке будут представлены вакансии оператора газораспределительной станции.

    В ходе мероприятия пройдет регистрация кандидатов, соответствующих требованиям вакансий, а также будет представлена подробная информация о программах занятости, реализуемых агентством.

    Соискателям необходимо иметь при себе удостоверение личности.

    SOCAR Госагентство занятости Ярмарка труда
    Xocavənddə əmək yarmarkası keçiriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    13:22

    Ерлан Аккенженов: Казахстан в 2026г планирует экспорт нефти по БТД от 1,5 до 2,2 млн тонн

    Энергетика
    13:13

    Самеддин Асадов: Азербайджан ведет переговоры с Amazon, Google и Microsoft о создании центра ИИ

    АПК
    13:10

    Власти Бахрейна перебазировали часть самолетов из столичного аэропорта

    Другие страны
    13:04

    Попшой: Молдова изучает возможности присоединения к проекту Black Sea Energy

    Энергетика
    13:00

    Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитом

    В регионе
    12:56

    В Ходжавенде пройдет ярмарка труда

    Общество
    12:53
    Фото

    Прибывшим в Ходжавендский и Ходжалинский районы жителям вручены ключи от жилья - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    12:52

    В Испании из-за пожара в жилом доме трое погибли, четверо ранены

    Другие страны
    12:51

    Австралия закрыла посольства на Ближнем Востоке из-за угрозы усиления конфликта

    Другие страны
    Лента новостей