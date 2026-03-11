В Ходжавенде пройдет ярмарка труда

Государственное агентство занятости совместно с Управлением экспорта газа SOCAR 13 марта проведет в городе Ходжавенде ярмарку труда.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Ярмарка вакансий начнется в 10:00 в административном здании Управления эксплуатации гидромелиоративных систем Ходжавенда. На ярмарке будут представлены вакансии оператора газораспределительной станции.

В ходе мероприятия пройдет регистрация кандидатов, соответствующих требованиям вакансий, а также будет представлена подробная информация о программах занятости, реализуемых агентством.

Соискателям необходимо иметь при себе удостоверение личности.