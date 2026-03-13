Али Асадов и Мурат Курум обсудили климатическую повестку в Баку

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Баку с министром окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Муратом Курумом.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе встречи была отмечена значимость 13-й Глобального Бакинского форума, а также положительно оценена организация в его рамках панельных дискуссий, посвященных повестке COP и вопросам климата.

Стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере охраны окружающей среды, управления отходами и борьбы с изменением климата.

Кроме того, была подчеркнута важность проведения в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).