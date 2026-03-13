Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Али Асадов и Мурат Курум обсудили климатическую повестку в Баку

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 18:58
    Али Асадов и Мурат Курум обсудили климатическую повестку в Баку

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Баку с министром окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Муратом Курумом.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

    В ходе встречи была отмечена значимость 13-й Глобального Бакинского форума, а также положительно оценена организация в его рамках панельных дискуссий, посвященных повестке COP и вопросам климата.

    Стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере охраны окружающей среды, управления отходами и борьбы с изменением климата.

    Кроме того, была подчеркнута важность проведения в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

    Али Асадов Мурат Курум
    Əli Əsədov türkiyəli nazirlə iqlim dəyişikliklərini müzakirə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    19:02

    Милли Меджлис проведет очередное заседание 17 марта

    Внутренняя политика
    18:58

    Али Асадов и Мурат Курум обсудили климатическую повестку в Баку

    Внешняя политика
    18:56

    Израиль сообщил о масштабных ударах по инфраструктуре Ирана и "Хезболлах"

    Другие страны
    18:53
    Фото

    Делегация ANAMA провела встречи с рядом компаний в Китае

    Внешняя политика
    18:39

    Исфахан подвергся воздушной атаке, есть погибшие

    В регионе
    18:36

    Земли под строительство аэропортов включили в перечень изымаемых для госнужд

    Внутренняя политика
    18:32

    Президент утвердил штрафы за продажу электронных сигарет: до 5 тыс. манатов

    Внутренняя политика
    18:29

    Все члены экипажа американского KC-135 признаны погибшими - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    18:25

    В Баку прошел второй день Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей