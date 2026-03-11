İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Livanda aviazərbələr nəticəsində 10 nəfər ölüb

    İsrailin Livanın şərqindəki Baalbek rayonunda binaya endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində 10 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Livanın Milli İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb.

    Bundan başqa, hadisə zamanı 5 nəfər yaralanıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    В Ливане из-за авиаударов погибли 10 человек
    10 killed in airstrikes in Lebanon

