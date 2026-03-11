İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İsrail Müdafiə Ordusu İran ərazisindəki və Livanın paytaxtı Beyrutdakı hədəflərə genişmiqyaslı silsilə zərbələr endirməyə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti bildirilib.

    İran və iranyönümlü hərbi infrastruktur obyektləri zərbələrə məruz qalıb.

    Bununla paralel olaraq, İsrail Silahlı Qüvvələri Beyrutun cənub ətraflarında yerləşən Livanın "Hizbullah" hərəkatının infrastrukturuna hücum edib.

