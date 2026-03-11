İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 11 mart, 2026
- 14:45
İsrail Müdafiə Ordusu İran ərazisindəki və Livanın paytaxtı Beyrutdakı hədəflərə genişmiqyaslı silsilə zərbələr endirməyə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti bildirilib.
İran və iranyönümlü hərbi infrastruktur obyektləri zərbələrə məruz qalıb.
Bununla paralel olaraq, İsrail Silahlı Qüvvələri Beyrutun cənub ətraflarında yerləşən Livanın "Hizbullah" hərəkatının infrastrukturuna hücum edib.
Son xəbərlər
14:52
Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdırXarici siyasət
14:45
İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endiribDigər ölkələr
14:38
Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıbDigər ölkələr
14:34
"Şəmkir" Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıbFutbol
14:32
KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdırDigər ölkələr
14:29
Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl dəhliz" üzrə sazişi ratifikasiya edibEnergetika
14:28
AFFA "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyibFutbol
14:27
İcma sədri: Qərbi Zəngəzurun toponimik lüğəti əzəli torpaqlara mənəvi qayıdışdırDaxili siyasət
14:27
Foto