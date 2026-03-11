ЦАХАЛ нанес масштабные удары по объектам в Иране и Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к проведению крупномасштабной серии ударов по целям на территории Ирана и в ливанской столице Бейруте.

Как передает Report, соответствующую информацию распространила пресс-служба ЦАХАЛ. Под ударами оказались объекты, имеющие отношение к иранской и проиранской военной инфраструктуре.

Параллельно с этим израильские вооруженные силы атаковали инфраструктуру ливанского движения "Хезболлах", расположенную в южных пригородах Бейрута.