ЦАХАЛ нанес масштабные удары по объектам в Иране и Ливане
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 14:28
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к проведению крупномасштабной серии ударов по целям на территории Ирана и в ливанской столице Бейруте.
Как передает Report, соответствующую информацию распространила пресс-служба ЦАХАЛ. Под ударами оказались объекты, имеющие отношение к иранской и проиранской военной инфраструктуре.
Параллельно с этим израильские вооруженные силы атаковали инфраструктуру ливанского движения "Хезболлах", расположенную в южных пригородах Бейрута.
Последние новости
14:48
Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕСВнешняя политика
14:47
В Иране сообщили об ударах по западным и восточным районам столицыВ регионе
14:40
Меджнун Мамедов: В Азербайджане тестируются модули ИИ для сельского хозяйстваАПК
14:37
Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию АзербайджанаВнешняя политика
14:34
Фото
Микаил Джаббаров обсудил с iSoftStone цифровое сотрудничествоИКТ
14:32
Эрдоган предупредил о глобальных экономических последствиях эскалации на Ближнем ВостокеВ регионе
14:28
ЦАХАЛ нанес масштабные удары по объектам в Иране и ЛиванеДругие страны
14:26
Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за эвакуацию граждан РФ из ИранаВнешняя политика
14:22