Məcnun Məmmədov: "Süni intellekt kənd təsərrüfatında mövcud boşluqları dolduracaq"
- 11 mart, 2026
- 13:50
Süni intellekt kənd təsərrüfatında mövcud boşluqları dolduracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsində keçirilən "Kənd təsərrüfatında süni intellektin tətbiqi: nəticələr və perspektivlər" mövzusunda ictimai dinləmədə bildirib.
Nazir qeyd edib ki, Azərbaycanın ümumi inkişaf dinamikasına uyğun olaraq, kənd təsərrüfatında çalışanların sayının ümumi əhali sayına nisbətinin azalması gözlənilir: "Bu, inkişaf etmiş ölkələr üçün xarakterik olan normal prosesdir. Məsələn, Niderland, İsrail və ABŞ kimi ölkələrin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, məşğul əhalinin cəmi 1-2 %-i bu sahədə çalışır. Adətən kənd təsərrüfatı yaratdığı əlavə dəyər baxımından digər sektorlarla müqayisədə sonuncu yerlərdə qərarlaşsa da, məşğul adambaşına düşən Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) göstəricisi kifayət qədər yüksək olur".
Təhsil və kadr hazırlığı məsələlərinə toxunan M.Məmmədov bildirib ki, ölkədə nə qədər çox təhsil ocağı kadr yetişdirməyə meyl edərsə, bu sahənin inkişafı üçün bir o qədər faydalı olar: "Hazırda Aqrar Universitetlə yanaşı, Lənkəran və Naxçıvan Dövlət Universitetlərində müvafiq fakültələr fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, ADA Universiteti kənd təsərrüfatı sahəsində yeni fakültələr açıb".
Nazir həmçinin beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində Macarıstanın Mate Universitetinin Azərbaycanda öz filialını açmaqda maraqlı olduğunu və bu istiqamətdə müzakirələrin hazırda davam etdiyini diqqətə çatdırıb.