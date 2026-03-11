Qırmızı Bazar sakini: Yurd həsrətinin ağrı-acısı artıq keçmişdə qaldı
Daxili siyasət
- 11 mart, 2026
- 13:40
Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinə qayıdan sakin Nəsib Hüseynov doğma yurd həsrətinin ağrı-acısının artıq keçmişdə qaldığını bildirib.
O, "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında məcburiyyətdən doğma ocağı tərk etməyin böyük dərd olduğunu vurğulayıb:
"Həqiqətən, məcbur olub yurddan köçmək ağır dərddir, neçə il bu ağrı-acı ilə yaşadıq. Çox sevinirik, yurd həsrətinin ağrı-acısı artıq geridə qaldı. Buraları tərk edəndə 42 yaşında idim, dörd övladım vardı. İndi geriyə nəvələrimlə birlikdə döndüm. Bu günə şükür olsun".
