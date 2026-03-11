İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Qırmızı Bazar sakini: Yurd həsrətinin ağrı-acısı artıq keçmişdə qaldı

    Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsinə qayıdan sakin Nəsib Hüseynov doğma yurd həsrətinin ağrı-acısının artıq keçmişdə qaldığını bildirib.

    O, "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında məcburiyyətdən doğma ocağı tərk etməyin böyük dərd olduğunu vurğulayıb:

    "Həqiqətən, məcbur olub yurddan köçmək ağır dərddir, neçə il bu ağrı-acı ilə yaşadıq. Çox sevinirik, yurd həsrətinin ağrı-acısı artıq geridə qaldı. Buraları tərk edəndə 42 yaşında idim, dörd övladım vardı. İndi geriyə nəvələrimlə birlikdə döndüm. Bu günə şükür olsun".

