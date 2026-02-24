İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi təklif olunur

    Biznes
    • 24 fevral, 2026
    • 12:22
    Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi təklif olunur

    Azərbaycanda "Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında" qanunun əhatə dairəsi genişləndirilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən növbəti plenar iclasında deputat Razi Nurullayev bildirib.

    O, təklif edib ki, məşğulluq yönümlü iri və orta biznes layihələri qanunda ayrıca bənd kimi təsbit olunsun: "Bundan başqa, Mülki Məcəllənin 157.9-cu maddəsinə maddə əlavə edilsin ki, dövlət ehtiyacı anlayışı iqtisadi inkişaf və məşğulluğun artırılması məqsədilə həyata keçirilən, minimum 30 yeni iş yeri yaradan investisiya layihələrini də əhatə etsin. Biz bu anlayışa daha müasir və iqtisadi inkişaf yönümlü yanaşmalıyıq. ​Bu gün ölkəmizdə yüzlərlə biznes subyekti var ki, genişlənmək, istehsalı artırmaq, ixraca başlamaq istəyir. Onların bir çoxu torpaq məsələsinə görə illərlə gözləyir, prosedurlarda ilişib qalır. Halbuki həmin layihələr reallaşsa, hər biri 30, 50, 100 və daha çox yeni iş yerləri yarada bilər".

    Milli Məclis Razi Nurullayev

    Son xəbərlər

    12:45

    Sadiq Qurbanov: "Bir sıra su anbarlarının tutumu 15–35 % azalıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    Nəsimi rayonunun bəzi küçələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:41

    ADSEA: Azərbaycanın təxminən bir ildən bir qədər artıq su ehtiyatı var

    İnfrastruktur
    12:38

    Azərbaycanda gələn ilin sonunadək çay hövzəsi əsaslı idarəetmə sistemi yaradılacaq

    İnfrastruktur
    12:37
    Foto
    Video

    FHN "Velotrek" ticarət mərkəzində təlim keçirib

    Hadisə
    12:33

    Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    12:32

    Albaniyadakı reytinq turnirində iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri açıqlanıb

    Fərdi
    12:30

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli olub

    Komanda
    12:30

    Bakı metrosunda qatarların qrafik üzrə hərəkəti bərpa olunub – YENİLƏNİB-2

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti