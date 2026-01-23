İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik idxalına çəkdiyi xərc 4 dəfə artıb

    Biznes
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:42
    Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik idxalına çəkdiyi xərc 4 dəfə artıb

    Ötən il Gürcüstan Azərbaycandan 474 min ABŞ dolları dəyərində 99 ton pendir və kəsmik idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə müvafiq olaraq 4 dəfə və 3,9 dəfə çoxdur.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrdən 42 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 491 ton pendir və kəsmik alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən müvafiq olaraq 31 % və 20 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Almaniyadan 7,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 165 ton, Türkiyədən 5,85 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 545 ton, Rusiyadan 4,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 91 ton, Polşadan 4,6 milyon ABŞ dollar dəyərində 804 ton, İtaliyadan 4,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 358 ton pendir və kəsmik idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 32,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 min 242 ton pendir və kəsmik alıb ki, bunun da 120 min ABŞ dolları dəyərində 25,2 tonu Azərbaycanın payına düşüb.

