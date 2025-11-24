İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Dövlət Agentliyi: Bu il istehlakçılara 301 min manatdan çox pul qaytarılıb

    Biznes
    • 24 noyabr, 2025
    • 15:40
    Dövlət Agentliyi: Bu il istehlakçılara 301 min manatdan çox pul qaytarılıb

    Bu il Azərbaycanda istehlakçılara 301 min manatdan çox vəsait qaytarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri Yusif Tapdıqlı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,7 % çoxdur:

    "Pozuntular əsasən malın üzərində olan qiymətlə satışdakı qiymət arasında fərq olub. Yəni, istehlakçı vitrində bir qiymət görür, lakin yaxınlaşıb alan zaman kassada tamamilə fərqli qiymət görür. Bunun üzərindən də biz araşdırmalarımızı aparırıq və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun protokollar yazırıq. Bu il 51 inzibati xəta üzrə protokol tərtib olunub ki, bunun da 90 %-dən çoxu istehlakçıların aldadılması ilə bağlıdır".

    Bundan başqa, şöbə müdiri deyib ki, 10 ayda quruma 7 mindən çox istehlakçı müraciəti daxil olub: "Onların heç də hamısı bizim səlahiyyətimizə aid olan müraciətlər deyil. Təqribən 1,5 min müraciət digər aidiyyəti dövlət orqanlarının səlahiyyətinə aid olub, onları aidiyyəti üzrə göndərmişik. Bir qismi hal-hazırda araşdırmadadır. Bir qismi müəyyən səbəblərdən qanunvericiliyə uyğun olmadığına görə baxılması dayandırılıb. Amma ümumilikdə baxılmış 4,8 mindən çox müraciətdən 2,1 mini təqribən təmin olunub".

    antiinhisar istehlakçı İnzibati Xətalar
    Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразования

    Son xəbərlər

    16:20
    Foto

    Emin Əmrullayev beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    16:16

    Burun əməliyyatdan sonra qızın komaya düşməsinə görə klinika barədə protokol hazırlanıb

    Sağlamlıq
    16:15

    "Neftçi"nin italiyalı sabiq baş məşqçisi: "Napoli" ilə oyun "Qarabağ" üçün çətin olacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:15
    Foto

    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda məskunlaşan əhalinin sayı açıqlanıb

    Qarabağ
    16:14

    Koşta: Aİ-nin iştirakı olmadan Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar verilə bilməz

    Digər
    16:07

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    15:55

    Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:52

    "Napoli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı matçda diqqətli olmaq lazımdır"

    Futbol
    15:48

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Voleybolçular EEVZA çempionatında çox səhv etdilər"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti