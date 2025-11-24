Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразования

    Бизнес
    • 24 ноября, 2025
    • 16:24
    Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразования

    В Азербайджане в этом году потребителям возвращено свыше 301 тыс. манатов, основная часть средств возвращена из-за расхождений ценника на товары с их стоимостью на кассе.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Юсиф Тапдыглы.

    По его словам, данный показатель на 4,7% превышает данные за аналогичный период прошлого года.

    "Основные нарушения касались расхождения между ценой, указанной на товаре, и стоимостью на кассе. На этой основе Агентство проводит проверки и составляет протоколы в соответствии с законодательством. В этом году оформлен 51 административный протокол, более 90 % из них связаны с введением потребителей в заблуждение", - сказал Тапдыглы.

    Он также отметил, что за 10 месяцев в Агентство поступило свыше 7 тыс. обращений: "Около 1,5 тыс. из них были перенаправлены в другие компетентные органы, часть все еще рассматривается, по некоторым производство прекращено из-за несоответствия требованиям законодательства. Из более чем 4,8 тыс. рассмотренных обращений удовлетворены около 2,1 тыс.".

    потребители цены нарушения Антимонопольный Контроль
    Dövlət Agentliyi: Bu il istehlakçılara 301 min manatdan çox pul qaytarılıb

    Последние новости

    16:35

    Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золото

    Другие страны
    16:31

    Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасье

    Другие страны
    16:30

    Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 года

    Финансы
    16:26

    Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулирование

    В регионе
    16:24

    Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразования

    Бизнес
    16:23
    Фото

    Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в Баку

    Религия
    16:17

    Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалога

    Внешняя политика
    16:00

    BP представила новую цифровую платформу для изучения английского языка

    Наука и образование
    15:55

    Кошта: Решение по замороженным активам РФ в Европе не может решаться без ЕС

    Другие страны
    Лента новостей