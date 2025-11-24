Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразования

В Азербайджане в этом году потребителям возвращено свыше 301 тыс. манатов, основная часть средств возвращена из-за расхождений ценника на товары с их стоимостью на кассе.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Юсиф Тапдыглы.

По его словам, данный показатель на 4,7% превышает данные за аналогичный период прошлого года.

"Основные нарушения касались расхождения между ценой, указанной на товаре, и стоимостью на кассе. На этой основе Агентство проводит проверки и составляет протоколы в соответствии с законодательством. В этом году оформлен 51 административный протокол, более 90 % из них связаны с введением потребителей в заблуждение", - сказал Тапдыглы.

Он также отметил, что за 10 месяцев в Агентство поступило свыше 7 тыс. обращений: "Около 1,5 тыс. из них были перенаправлены в другие компетентные органы, часть все еще рассматривается, по некоторым производство прекращено из-за несоответствия требованиям законодательства. Из более чем 4,8 тыс. рассмотренных обращений удовлетворены около 2,1 тыс.".