    Azərbaycan üç müəssisənin səhmlərini ixtisaslaşdırılmış pul hərracına çıxarır

    Biznes
    • 16 mart, 2026
    • 11:12
    Azərbaycan üç müəssisənin səhmlərini ixtisaslaşdırılmış pul hərracına çıxarır

    Aprelin 20-24-də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) 3 müəssisənin səhmlərini ixtisaslaşdırılmış pul hərracına çıxaracaq.

    "Report" Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərracda "Lerik Kəndkimya", "Yevlax Kəndnəqliyyat" və "Əli Bayramlı Konserv" səhmdar cəmiyyətlərinə məxsus səhmlərin bir hissəsi təklif olunacaq.

    Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri 2 manat təşkil edir və hər üç müəssisədə təklif edilən paketlər nizamnamə kapitalının təxminən 30 %-ni əhatə edir.

    "Lerik Kəndkimya" Lerik rayonunun Bilnə kəndində yerləşir. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 65 807,2 manat təşkil edir və buraxılmış səhmlərin ümumi sayı 32 903 ədəddir. Hərraca 9 871 ədəd səhm çıxarılacaq.

    "Yevlax Kəndnəqliyyat" isə Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi 37 ünvanında yerləşir. Şirkətin nizamnamə kapitalı 225 900,6 manatdır və buraxılmış səhmlərin ümumi sayı 112 950 ədəddir. Hərraca 33 906 ədəd səhm çıxarılacaq.

    "Əli Bayramlı Konserv" isə Şirvan şəhərinin Cənub sənaye rayonunda yerləşir. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 837 777,6 manatdır və buraxılmış səhmlərin ümumi sayı 418 889 ədəd təşkil edir. Hərraca 125 683 ədəd səhm çıxarılacaq.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Yevlax Kəndnəqliyyat Əli Bayramlı Konserv Lerik Kəndkimya

    Son xəbərlər

    11:49

    Petr Binhak: "Çexiya Aİ-də TAP üçün hidrogen "qovşağına" çevrilə bilər" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    11:48

    Ratomir Deliç: "FIBA Çempionlar Kuboku təcrübəsi Azərbaycan millisini daha güclü edəcək"

    Komanda
    11:46

    TÜRKPA Qazaxıstan referendumunun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təsdiqləyib

    Region
    11:42

    ADY Ramazan və Novruz bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    11:40

    Elnur Məmmədov: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" sazişinin ratifikasiyası Xəzərdə əməkdaşlıq üçün mühümdür"

    Xarici siyasət
    11:34

    "Şamaxı" Premyer Liqada 300-cü, bütün turnirlərdə 400-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    11:34

    İran Əbu-Dabiyə raket atıb, ölən var

    Digər ölkələr
    11:26

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Digər
    11:25

    Rusiya Zaporojye və Xersona zərbələr endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti