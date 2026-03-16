Azərbaycan üç müəssisənin səhmlərini ixtisaslaşdırılmış pul hərracına çıxarır
- 16 mart, 2026
- 11:12
Aprelin 20-24-də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) 3 müəssisənin səhmlərini ixtisaslaşdırılmış pul hərracına çıxaracaq.
"Report" Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərracda "Lerik Kəndkimya", "Yevlax Kəndnəqliyyat" və "Əli Bayramlı Konserv" səhmdar cəmiyyətlərinə məxsus səhmlərin bir hissəsi təklif olunacaq.
Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri 2 manat təşkil edir və hər üç müəssisədə təklif edilən paketlər nizamnamə kapitalının təxminən 30 %-ni əhatə edir.
"Lerik Kəndkimya" Lerik rayonunun Bilnə kəndində yerləşir. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 65 807,2 manat təşkil edir və buraxılmış səhmlərin ümumi sayı 32 903 ədəddir. Hərraca 9 871 ədəd səhm çıxarılacaq.
"Yevlax Kəndnəqliyyat" isə Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi 37 ünvanında yerləşir. Şirkətin nizamnamə kapitalı 225 900,6 manatdır və buraxılmış səhmlərin ümumi sayı 112 950 ədəddir. Hərraca 33 906 ədəd səhm çıxarılacaq.
"Əli Bayramlı Konserv" isə Şirvan şəhərinin Cənub sənaye rayonunda yerləşir. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 837 777,6 manatdır və buraxılmış səhmlərin ümumi sayı 418 889 ədəd təşkil edir. Hərraca 125 683 ədəd səhm çıxarılacaq.