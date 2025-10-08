İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Bu il ölkədə şəkər çuğunduru əkini azalıb

    ASK
    • 08 oktyabr, 2025
    • 19:41
    Bu il ölkəmizdə yazlıq şəkər çuğunduru əkini azalıb.

    "Report"un Muğan bürosu xəbər verir ki, bu il 20 rayonda olmaqla, 5 880 hektar sahədə yazlıq çuğundur əkilib.

    Ötən il isə ölkə üzrə 24 rayonda 7 400 hektar sahədə şəkər çuğunduru əkilib.

    Qeyd edək ki, qarşıdakı günlərdə yazlıq sahələrdən məhsul yığımı aparılacaq. Ümumilikdə, 220 min ton məhsul götürülməsi proqnozlaşdırılır.

