Bu il ölkədə şəkər çuğunduru əkini azalıb
ASK
- 08 oktyabr, 2025
- 19:41
Bu il ölkəmizdə yazlıq şəkər çuğunduru əkini azalıb.
"Report"un Muğan bürosu xəbər verir ki, bu il 20 rayonda olmaqla, 5 880 hektar sahədə yazlıq çuğundur əkilib.
Ötən il isə ölkə üzrə 24 rayonda 7 400 hektar sahədə şəkər çuğunduru əkilib.
Qeyd edək ki, qarşıdakı günlərdə yazlıq sahələrdən məhsul yığımı aparılacaq. Ümumilikdə, 220 min ton məhsul götürülməsi proqnozlaşdırılır.
Son xəbərlər
20:07
Gəncədə qətl törətməkdə şübhəli bilinən saxlanılıb - YENİLƏNİBHadisə
19:55
BMT İnsan Hüquqları Şurası Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı qətnamə qəbul edibDigər ölkələr
19:46
HƏMAS Qətər və Türkiyənin Misirdəki danışıqlara qoşulmasını alqışlayırDigər ölkələr
19:41
Bu il ölkədə şəkər çuğunduru əkini azalıbASK
19:23
Sumqayıtda qaz təchizatında məhdudiyyət olacaqEnergetika
19:23
Foto
Gəncə stadionunda III MDB Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilirFərdi
19:20
Zakir Həsənov Türkiyədə səfərdədirHərbi
19:18
Foto
QMİ sədri Vaşinqtonda ABŞ Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının üzvləri ilə görüşübDin
19:09
Foto