İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycanda şəkər sahəsinə daha çox subsidiya ayrılması təklif olunur

    ASK
    • 01 oktyabr, 2025
    • 12:53
    Azərbaycanda şəkər sahəsinə daha çox subsidiya ayrılması təklif olunur
    Savaş Uzan

    Azərbaycanda şəkər sahəsinə daha çox subsidiyalar ayrılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərsun Holding"in baş direktoru Savaş Uzan Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günü çərçivəsində keçirilən "İqlimədavamlı Aqrobiznes: Strategiya, İnvestisiya və Siyasətin Uyğumlaşdırılması" mövzusunda dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın şəkər ixracı bu gün qeyri-neft-qaz ixracı arasında üçüncü yerdədir: "Birinci yerdə isə pomidor, ikinci yerdə pambıq ixracı dayanır".

    O əlavə edib ki, şəkər ixracı ölkəyə valyuta gətirir: "Hesab edirəm ki, bu sahəyə daha çox subsidiyalar ayrılmalıdır, yəni gəlirliliyə və məhsuldarlığa daha çox önəm verilməlidir".

    BCAW2025 Savaş Uzan Şəkər subsidiya

    Son xəbərlər

    14:02

    London təmsilçisi Premyer Liqa klubunun müdafiəçisini transfer etməyə hazırlaşır

    Futbol
    13:59

    Vyetnamda qasırğa 29 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    13:53

    Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    13:53

    Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    13:52

    "Kəpəz" yeni baş məşqçi ilə razılığa gəlib

    Futbol
    13:52
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi finala yüksəlib

    Futbol
    13:49
    Foto

    İRİA-nın dəstəyi ilə Naxçıvan İnnovasiya Mərkəzi yaradılıb - YENİLƏNİB

    İKT
    13:48

    Taras Kuzio: Aİ Bakı və İrəvana münasibətdə balanslı siyasət aparmalıdır

    Xarici siyasət
    13:48

    MEDİA və Mətbuat Şurası TRT əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti