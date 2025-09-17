İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycan bioferma yaratmağı Yaponiyadan öyrənmək istəyir

    ASK
    17 sentyabr, 2025
    • 17:33
    Azərbaycan bioferma yaratmağı Yaponiyadan öyrənmək istəyir

    Azərbaycan biofermaların yaradılması sahəsində Yaponiya təcrübəsini öyrənmək istəyir.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, bu məsələ nazir Məcnun Məmmədovn Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri Katsuya Vatanabe ilə keçirdiyi görüşdə müzakirə edilib. 

    M.Məmmədov bildirib ki, Azərbaycanla Yaponiya arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq dinamik inkişaf edir. Azərbaycan Yaponiya ilə iqtisadi və ticarət əlaqələrinin gücləndirilməsinə yönəlmiş bütün təşəbbüsləri tam dəstəkləyir.

    Görüşdə aqrar sahədə əməkdaşlıq və hüquq-müqavilə bazasının gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı üzrə birgə işçi qrupun yaradılması, mütərəqqi texnologiyalar sahəsində təcrübə mübadiləsi məqsədilə Yaponiyanın müvafiq universitetləri ilə əlaqələr qurulması, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Sisteminin təşkil etdiyi təlimlərdə nazirliyinin mütəxəssislərinin mütəmadi iştirakının təmin olunması, biofermaların yaradılması və hidroponik üsulla becərmə sahəsində Yaponiya təcrübəsinin öyrənilməsi, aqrar tədqiqat və innovasiya sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    K. Vatanabe ölkəsinin Azərbaycanla dost ölkə olduğunu və bütün sahələrdə tərəfdaşlığın inkişafında maraqlı olduğunu vurğulayıb. O, kənd təsərrüfatı, innovasiya və texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın mövcudluğunu qeyd edib.

    Məcnun Məmmədov Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi İnnovasiya

