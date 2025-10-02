İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 17:55
    Yunanıstan Azərbaycanla qaz tədarükü sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

    Yunanıstan Azərbaycanla qaz tədarükü sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Misotakis Kopenhagendə azərbaycanlı jurnalistlərə açıqlama verib.

    O qeyd edib ki, Yunanıstan boru kəməri qazı vasitəsilə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycanın töhfəsini yüksək qiymətləndirir.

    "Biz, Yunanıstan və Avropa olaraq bu əməkdaşlığı genişləndirmək üçün əlavə imkanları nəzərdən keçiririk. Eyni zamanda Yunanıstan maye təbii qaz idxalı imkanlarını genişləndirməyə çalışır. Azərbaycanı Yunanıstan üçün uzunmüddətli və etibarlı enerji təchizatçısı kimi görürük", - Baş nazir bildirib.

    Avropa Siyasi Birliyi Yunanıstan qaz
    Премьер: Греция заинтересована в расширении газового сотрудничества с Азербайджаном

