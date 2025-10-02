Премьер: Греция заинтересована в расширении газового сотрудничества с Азербайджаном

Греция заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в вопросе поставок газа.

Как передает европейское бюро Report, об этом азербайджанским журналистам в Копенгагене заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он отметил, что Греция высоко ценит вклад Азербайджана в обеспечение ее энергетической безопасности посредством трубопроводного газа.

"Мы, как Греция и как Европа рассматриваем дальнейшие возможности для расширения этого сотрудничества. В то же время Греция стремится расширить свои возможности по импорту сжиженного природного газа. Мы рассматриваем Азербайджан в качестве долгосрочного и заслуживающего доверия поставщика энергоносителей в Грецию", - заявил премьер.