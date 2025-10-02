Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Премьер: Греция заинтересована в расширении газового сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 17:48
    Премьер: Греция заинтересована в расширении газового сотрудничества с Азербайджаном

    Греция заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в вопросе поставок газа.

    Как передает европейское бюро Report, об этом азербайджанским журналистам в Копенгагене заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

    Он отметил, что Греция высоко ценит вклад Азербайджана в обеспечение ее энергетической безопасности посредством трубопроводного газа.

    "Мы, как Греция и как Европа рассматриваем дальнейшие возможности для расширения этого сотрудничества. В то же время Греция стремится расширить свои возможности по импорту сжиженного природного газа. Мы рассматриваем Азербайджан в качестве долгосрочного и заслуживающего доверия поставщика энергоносителей в Грецию", - заявил премьер.

