Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 15:32
Türkiyə–Azərbaycan siyasi məsləhətləşmələri çərçivəsində Bakıya səfəri zamanı Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyevlə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş zamanı Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri, beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları və ətraf mühit məsələləri müzakirə olunub.
Deputy Minister Ambassador Berris Ekinci met with Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Yalchin Rafiyev during her visit to Baku on the occasion of the Türkiye-Azerbaijan Political Consultations in Baku.— Turkish MFA (@MFATurkiye) October 29, 2025
During the meeting, they discussed Türkiye-Azerbaijan relations,… pic.twitter.com/hI9Hq90Dmz
