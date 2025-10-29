İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:32
    Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Türkiyə–Azərbaycan siyasi məsləhətləşmələri çərçivəsində Bakıya səfəri zamanı Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyevlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri, beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları və ətraf mühit məsələləri müzakirə olunub.

    Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci Xarici İşlər Nazirliyi
    Ялчын Рафиев обсудил с Беррис Экинджи вопросы охраны окружающей среды

    Son xəbərlər

    15:57

    Teymur Musayev ÜST-nin Avropa üzrə Regional Komitəsinin Daimi Komitəsinə üzv seçilib

    Xarici siyasət
    15:52

    Azərbaycan Kuboku: Daha iki komanda 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Futbol
    15:50

    Simonyan: "Tramp marşrutu" nəqliyyat və enerji kommunikasiyaları üçün imkanlar yaradacaq

    Region
    15:50

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondların ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    15:42

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:39

    Paşinyanın partiyası növbədənkənar seçkilərə getməyi planlaşdırmır

    Region
    15:33

    Azərbaycan Monteneqrodakı Avropa çempionatında 47 şahmatçı ilə təmsil olunacaq

    Fərdi
    15:32

    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:32

    Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti