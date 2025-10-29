Ялчын Рафиев обсудил с Беррис Экинджи вопросы охраны окружающей среды
- 29 октября, 2025
- 15:52
Замглавы МИД Азербайджана Ялчын Рафиев провел встречу с турецкой коллегой Беррис Экинджи в рамках ее визита в Баку для азербайджано-турецких политконсультаций.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Турции, стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также возможности международного сотрудничества в различных сферах и вопросы экологии.
