    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 15:52
    Ялчын Рафиев обсудил с Беррис Экинджи вопросы охраны окружающей среды

    Замглавы МИД Азербайджана Ялчын Рафиев провел встречу с турецкой коллегой Беррис Экинджи в рамках ее визита в Баку для азербайджано-турецких политконсультаций.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Турции, стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также возможности международного сотрудничества в различных сферах и вопросы экологии.

    Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Yalchin Rafiyev mulls environmental protection issues with Berris Ekinci

