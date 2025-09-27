XİN rəsmisi 4 minə yaxın itkin düşən azərbaycanlının taleyi ilə bağlı BMT-də çağırış edib

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 16:12
    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov BMT-nin Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında itkin düşən 4 minə yaxın azərbaycanlının taleyi ilə bağlı çağırış edib.

    "Report" Azərbaycan XİN-in rəsmi "X" hesabına istinadən xəbər verir ki, E.Məmmədov sessiya çərçivəsində "Silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş şəxslər: Cavabların axtarışının genişləndirilməsi" mövzusunda Yüksək Səviyyəli Görüşdə iştirak edib.

    Nazir müavini çıxışında Ermənistanın təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş 4 minə yaxın azərbaycanlının taleyinə diqqət çəkib, həqiqətin və ədalətin təmin olunması üçün beynəlxalq səylərin gücləndirilməsinə çağırıb.

    Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООН
    Azerbaijan at UNGA80 raises issue of nearly 4,000 missing persons

