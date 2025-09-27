XİN rəsmisi 4 minə yaxın itkin düşən azərbaycanlının taleyi ilə bağlı BMT-də çağırış edib
- 27 sentyabr, 2025
- 16:12
Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov BMT-nin Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında itkin düşən 4 minə yaxın azərbaycanlının taleyi ilə bağlı çağırış edib.
"Report" Azərbaycan XİN-in rəsmi "X" hesabına istinadən xəbər verir ki, E.Məmmədov sessiya çərçivəsində "Silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş şəxslər: Cavabların axtarışının genişləndirilməsi" mövzusunda Yüksək Səviyyəli Görüşdə iştirak edib.
Nazir müavini çıxışında Ermənistanın təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş 4 minə yaxın azərbaycanlının taleyinə diqqət çəkib, həqiqətin və ədalətin təmin olunması üçün beynəlxalq səylərin gücləndirilməsinə çağırıb.
On the sidelines of #UNGA80, Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Elnur Mammadov participated at the High-Level Meeting on “Missing Persons in Armed Conflict: Advancing the Search for Answers.”— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 27, 2025
In his statement Deputy Minister drew attention to the fate of nearly… pic.twitter.com/ztyh0G46Jw