Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООН
- 27 сентября, 2025
- 16:13
В ходе 80-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) был сделан призыв в связи с 4000 пропавшими без вести лицами Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в соцсети Х, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил на встрече высокого уровня на тему "Лица, пропавшие без вести в ходе вооруженных конфликтов: расширение поиска ответов".
В своем заявлении замминистра обратил внимание на судьбу около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате агрессии Армении, и призвал к наращиванию международных усилий по обеспечению правды и справедливости.
On the sidelines of #UNGA80, Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Elnur Mammadov participated at the High-Level Meeting on “Missing Persons in Armed Conflict: Advancing the Search for Answers.”— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 27, 2025
In his statement Deputy Minister drew attention to the fate of nearly… pic.twitter.com/ztyh0G46Jw