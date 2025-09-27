Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 16:13
    Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООН

    В ходе 80-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) был сделан призыв в связи с 4000 пропавшими без вести лицами Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в соцсети Х, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил на встрече высокого уровня на тему "Лица, пропавшие без вести в ходе вооруженных конфликтов: расширение поиска ответов".

    В своем заявлении замминистра обратил внимание на судьбу около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате агрессии Армении, и призвал к наращиванию международных усилий по обеспечению правды и справедливости.

    XİN rəsmisi 4 minə yaxın itkin düşən azərbaycanlının taleyi ilə bağlı BMT-də çağırış edib
    Azerbaijan at UNGA80 raises issue of nearly 4,000 missing persons

    Лента новостей