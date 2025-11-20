İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    XİN diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 20 noyabr, 2025
    • 10:54
    XİN diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım olunub.

    "Bu gün Azərbaycan və Litva arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümüdür. Bu münasibətlə Litva Hökumətinə və xalqına ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq", - paylaşımda qeyd edilib.

    Azərbaycan Litva Xarici İşlər Nazirliyi
    МИД Азербайджана поздравил Литву с 30-летием установления дипотношений
    Azerbaijani MFA congratulates Lithuania on 30th anniversary of diplomatic relations

    Son xəbərlər

    11:16

    ABŞ-dən olan basketbolçu Azərbaycan millisində çıxış edəcək

    Komanda
    11:13

    Sabirabadda dinin siyasiləşməsi və məzhəbçilik probleminə həsr olunan regional konfrans keçirilir

    Din
    11:10

    Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün ilkin heyəti açıqlanıb

    Komanda
    11:04

    Keniya Prezidenti: Bakı və Nayrobi investisiyaların artırılmasını hədəfləyib

    Xarici siyasət
    11:01

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi elektron formada matəm kitabı açıb

    Digər ölkələr
    11:01

    Parlamentdə gələn ilin büdcə zərfinin müzakirəsi davam edir

    Milli Məclis
    10:56

    "Birbank Biznes"in "Visa Sahibkar" kartı indi tamamilə pulsuz və yeni dizaynda

    Maliyyə
    10:54

    "Real"ın futbolçusu komandadan ayrılmaq üçün bir neçə məşqə qatılmaqdan imtina edib

    Futbol
    10:54

    XİN diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti