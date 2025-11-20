XİN diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2025
- 10:54
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım olunub.
"Bu gün Azərbaycan və Litva arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümüdür. Bu münasibətlə Litva Hökumətinə və xalqına ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq", - paylaşımda qeyd edilib.
Today marks the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between #Azerbaijan and #Lithuania.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 20, 2025
We extend our warmest wishes to the Government and People of Lithuania on this occasion.
🇦🇿-🇱🇹@LithuaniaMFA pic.twitter.com/vJyBMpB4f2
Son xəbərlər
11:16
ABŞ-dən olan basketbolçu Azərbaycan millisində çıxış edəcəkKomanda
11:13
Sabirabadda dinin siyasiləşməsi və məzhəbçilik probleminə həsr olunan regional konfrans keçirilirDin
11:10
Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün ilkin heyəti açıqlanıbKomanda
11:04
Keniya Prezidenti: Bakı və Nayrobi investisiyaların artırılmasını hədəfləyibXarici siyasət
11:01
Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi elektron formada matəm kitabı açıbDigər ölkələr
11:01
Parlamentdə gələn ilin büdcə zərfinin müzakirəsi davam edirMilli Məclis
10:56
"Birbank Biznes"in "Visa Sahibkar" kartı indi tamamilə pulsuz və yeni dizayndaMaliyyə
10:54
"Real"ın futbolçusu komandadan ayrılmaq üçün bir neçə məşqə qatılmaqdan imtina edibFutbol
10:54