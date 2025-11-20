Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    МИД Азербайджана поздравил Литву с 30-летием установления дипотношений

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 10:53
    МИД Азербайджана поздравил Литву с 30-летием установления дипотношений

    Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Литвой.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

    "Сегодня отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Литвой. Мы выражаем наши самые теплые поздравления правительству и народу Литвы по этому случаю", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Литва МИД дипотношения
    XİN diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib
    Azerbaijani MFA congratulates Lithuania on 30th anniversary of diplomatic relations

    Последние новости

    11:29

    С 24 ноября в Армении начнется зимний призыв и демобилизация

    В регионе
    11:14

    Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31

    В регионе
    11:09

    В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиков

    В регионе
    11:08

    В Астаре арестован водитель за вождение в состоянии наркотического опьянения

    Происшествия
    11:07

    В ММ продолжается обсуждение бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    11:01

    Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в Тернополе

    Внешняя политика
    11:01

    Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%

    Энергетика
    10:57

    Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестиций

    Внешняя политика
    10:53

    МИД Азербайджана поздравил Литву с 30-летием установления дипотношений

    Внешняя политика
    Лента новостей