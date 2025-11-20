МИД Азербайджана поздравил Литву с 30-летием установления дипотношений

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Литвой.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Сегодня отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Литвой. Мы выражаем наши самые теплые поздравления правительству и народу Литвы по этому случаю", - говорится в сообщении.