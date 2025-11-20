МИД Азербайджана поздравил Литву с 30-летием установления дипотношений
- 20 ноября, 2025
- 10:53
Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Литвой.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"Сегодня отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Литвой. Мы выражаем наши самые теплые поздравления правительству и народу Литвы по этому случаю", - говорится в сообщении.
Today marks the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between #Azerbaijan and #Lithuania.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 20, 2025
We extend our warmest wishes to the Government and People of Lithuania on this occasion.
🇦🇿-🇱🇹@LithuaniaMFA pic.twitter.com/vJyBMpB4f2
