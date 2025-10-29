İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    XİN: Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı gələcək nəsillər üçün örnək olacaq

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 08:13
    XİN: Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı gələcək nəsillər üçün örnək olacaq

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyəni Cümhuriyyət Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub.

    "29 Oktyabr - Türkiyə Respublikasının əsasının qoyulmasının 102-ci ildönümü münasibətilə qardaş Türkiyə xalqını və dövlətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Bu tarixi gündə, Türkiyə Respublikasının banisi, dahi Mustafa Kamal Atatürkü, eləcə də Cümhuriyyətin yaradılması uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizi və qazilərimizi dərin ehtiramla yad edirik.

    Bölgədə sülhün, ədalətin və inkişafın rəmzinə çevrilmiş Türkiyə Respublikası, eləcə də bənzəri olmayan Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı əbədi yaşayacaq və gələcək nəsillər üçün örnək olacaqdır. Bu əlamətdar gün münasibətilə qardaş Türkiyəyə daim sülh, rifah və tərəqqi arzulayır, Azərbaycan-Türkiyə birliyinin və qardaşlığının əbədi olacağına əminliyimizi ifadə edirik. Türkiyənin Cümhuriyyət Günü mübarək!", - paylaşımda qeyd edilib.

    XİN Azərbaycan-Türkiyə
    МИД Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики

    Son xəbərlər

    08:29
    Foto

    Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri Azərbaycana səfərə gəlib

    Milli Məclis
    08:19

    Ceyhun Bayramov: Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyi bundan sonra da inkişaf edəcək

    Xarici siyasət
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:13

    XİN: Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı gələcək nəsillər üçün örnək olacaq

    Xarici siyasət
    08:02
    Foto

    ABŞ-də ANAMA əməkdaşına və itinə "İlin minaaxtaran it komandası" mükafatı təqdim olunub

    Maraqlı
    07:30

    Ağdərənin Həsənriz kənd sakini: Otuz ildən çox idi ki, bu günü gözləyirdik

    Daxili siyasət
    07:11
    Foto

    Ağdamın Xıdırlı və Ağdərənin Həsənriz kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    07:07

    ABŞ hərbçilərinin qayıqları məhv etməsindən sonra Amerika səfiri Meksika XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    06:46

    Keçmiş məcburi köçkün: Yurda qayıtmaqdan gözəl gün yoxdur

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti