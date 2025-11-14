İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Xankəndidə türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 14:01
    Xankəndidə türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının iclası keçirilib

    Xankəndi şəhərində "Beynəlxalq nəqliyyat xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında xüsusi xidmət orqanlarının rolu" mövzusunda noyabtrın 14-də Türk Dövlətlərinin Xüsusi Xidmət Orqanları Konfransının XXVII plenar iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, tədbirdə DTX-nin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi general-polkovnik Orxan Sultanov, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanın müvafiq xidmət rəhbərləri, həmçinin fəxri qonaq qismində Macarıstandan olan nümayəndə iştirak edib.

    Tədbiri açıq elan edən DTX-nin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına ünvanladığı müraciəti səsləndirdikdən sonra plenar iclasın mövzusu ilə bağlı geniş nitqlə çıxış edib. Müasir dövrdə beynəlxalq sabitliyə çoxsaylı təhdidlərin dünyanın nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin təhlükəsizliyinə təsirsiz ötüşmədiyini və türk dövlətlərinin önəmli nəqliyyat şəbəkələrinin üzərində yerləşdiyini qeyd edən Xidmət rəisi bildirib ki, həmin nəqliyyat marşrutlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün sözügedən ölkələr arasında müvafiq sahədə əməkdaşlıq əlaqələrinin davamlı şəkildə möhkəmləndirilməsi, birgə səylərin hər zaman səfərbər edilməsi, məlumat mübadiləsinin daha intensiv aparılması vacibdir.

    General-polkovnik Əli Nağıyev beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin təhlükəsiz fəaliyyətinin təminatında, onların beynəlxalq terrorçuluq, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, qaçaqmalçılıq və sair mənfi təzahürlü hallardan qorunmasında xüsusi xidmət orqanlarının oynadığı roldan da ətraflı söhbət açıb.

    Vurğulanıb ki, Uzaq Şərqdən Avropaya qədər uzanan Orta Dəhlizin vacib tərkib hissəsi olan Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasına bəzi destruktiv dairələr hər vəchlə maneə törətməyə çalışır və bu amil göstərilən istiqamətdə təhlükəsizliyin etibarlı təmin olunmasını mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyur.

    Daha sonra tədbir digər iştirakçıların çıxışları və qarşılıqlı müzakirələrlə davam etmiş, sonda plenar iclasın yekun sənədi imzalanıb.

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Türk Dövlətlərinin Xüsusi Xidmət Orqanları

    Son xəbərlər

    14:28

    AMB yüklülük reyestrinə dair aylıq statistik məlumatlar açıqlayacaq

    Maliyyə
    14:23
    Foto

    Cəbrayılda əhali üçün səyyar müayinələr keçirilib

    Sağlamlıq
    14:20

    Ermənistan hökuməti Aİİ və BƏƏ arasında ticarət sazişinin ratifikasiyasına razılıq verib

    Region
    14:19

    Fransa və Ukrayna prezidentləri Parisdə danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:19
    Foto

    Azərbaycan IMF-in Regional İnkişaf Mərkəzinin tədbirində təmsil olunub

    Maliyyə
    14:16
    Foto

    Kiyevə raket hücumu zamanı Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə ciddi ziyan dəyib

    Xarici siyasət
    14:09

    Azərbaycan Xorvatiya ilə vergidə yeni təşəbbüslər reallaşdırmağı müzakirə edib

    Biznes
    14:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xanyurdu kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:04

    Xanyurdu sakini: 11 yaşımda çıxdığım kəndə indi ailəmlə birlikdə qayıdıram

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti