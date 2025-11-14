В Ханкенди состоялось заседание органов безопасности тюркских государств

14 ноября в Ханкенди прошло XXVII пленарное заседание конференции органов спецслужб тюркских государств на тему "Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ).

В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, начальник Службы внешней разведки генерал-полковник Орхан Султанов, руководители соответствующих служб Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также представитель из Венгрии в качестве почетного гостя.

Начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев зачитал обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам мероприятия и выступил с речью по теме пленарного заседания.

Мероприятие продолжилось выступлениями других участников и взаимными обсуждениями. По окончании мероприятия был подписан итоговый документ пленарного заседания.