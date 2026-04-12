    Xarici siyasət
    • 12 aprel, 2026
    • 21:31
    Vaqif Sadıqov Valloniya Regional Parlamentinin sədri ilə görüşüb

    Azərbaycanın Belçikadakı səfiri, Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyinin rəhbəri Vaqif Sadıqov Belçikanın Valloniya Regional Parlamentinin sədri Villi Borsus ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, V. Sadıqov bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Biz Azərbaycan ilə Belçikanın Valloniya regionu arasındakı mövcud münasibətləri müzakirə etdik və parlament, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını nəzərdən keçirdik", - o bildirib və əlavə edib ki, söhbət əsnasında siyasi dialoqun gücləndirilməsi, iqtisadi və ticari əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, həmçinin təhsil, mədəniyyət və regional inkişaf kimi sahələrdə əməkdaşlığın təşviq edilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb:

    "Konstruktiv əlaqələri davam etdirməyə və gələcəkdə qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə yönəlmiş təşəbbüsləri dəstəkləməyə hazır olduğumuzu ifadə etdik".

    Belçika Valloniya Vaqif Sadıqov Azərbaycan Villi Borsus
    Вагиф Садыгов встретился с председателем парламента Валлонии

    Foto

