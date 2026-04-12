    Вагиф Садыгов встретился с председателем парламента Валлонии

    Внешняя политика
    • 12 апреля, 2026
    • 22:03
    Вагиф Садыгов встретился с председателем парламента Валлонии

    Посол Азербайджана в Бельгии, глава Представительства при Европейском союзе Вагиф Садыгов встретился с председателем Регионального парламента Валлонии Вилли Борсюсом.

    Как сообщает Report, об этом В.Садыгов написал на своей странице в социальной сети X.

    По его словам, в ходе встречи были обсуждены существующие отношения между Азербайджаном и бельгийским регионом Валлония, а также рассмотрены возможности расширения сотрудничества в парламентской, экономической и других сферах.

    Посол отметил, что стороны также обменялись мнениями по вопросам укрепления политического диалога, развития экономических и торговых связей, а также продвижения сотрудничества в таких направлениях, как образование, культура и региональное развитие.

    "Мы выразили готовность продолжать конструктивные контакты и поддерживать инициативы, направленные на углубление взаимовыгодного партнерства в будущем", - подчеркнул дипломат.

    Вагиф Садыгов Бельгия Региональный парламент Валлонии
    Vaqif Sadıqov Valloniya Regional Parlamentinin sədri ilə görüşüb

    Последние новости

    18:11

    Чистая прибыль инвесткомпаний Азербайджана сократилась на 32%

    Финансы
    18:10
    Фото

    Доступ к Большой Мардакянской крепости ограничен из-за частичного обрушения

    Искусство
    18:09
    Фото

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье

    Индивидуальные
    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    Лента новостей