    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 18:44
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri oktyabrın 7-də başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəbələ
    Завершился визит президента Турции в Азербайджан
    Turkish President Recep Tayyip Erdoğan concludes visit to Azerbaijan

