Завершился визит президента Турции в Азербайджан

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан завершился 7 октября.

Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции провожали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.