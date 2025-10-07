Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Завершился визит президента Турции в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 18:48
    Завершился визит президента Турции в Азербайджан

    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан завершился 7 октября.

    Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Турции провожали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb
    Turkish President Recep Tayyip Erdoğan concludes visit to Azerbaijan

