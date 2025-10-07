Завершился визит президента Турции в Азербайджан
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 18:48
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан завершился 7 октября.
Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турции провожали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.
