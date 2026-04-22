    Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22 aprel, 2026
    • 23:16
    Türkiyənin ədliyyə naziri Akın Gürlek Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Rəşad Məmmədovla görüşdə iki ölkə arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin ədliyyə naziri "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    "Dost və qardaş ölkə olaraq, xüsusilə ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı sahəsində birgə fəaliyyətimizi və bölgəmizdəki son prosesləri müzakirə etdik. "Bir millət, iki dövlət" anlayışı ilə qurumlarımız arasında səmimiyyət və qardaşlıq əsasında əməkdaşlığı daha da gücləndirməyə davam edəcəyik", - nazir yazıb.

    Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Akın Gürlek Rəşad Məmmədov
    Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере юстиции

