Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 22 aprel, 2026
- 23:16
Türkiyənin ədliyyə naziri Akın Gürlek Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Rəşad Məmmədovla görüşdə iki ölkə arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin ədliyyə naziri "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
"Dost və qardaş ölkə olaraq, xüsusilə ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı sahəsində birgə fəaliyyətimizi və bölgəmizdəki son prosesləri müzakirə etdik. "Bir millət, iki dövlət" anlayışı ilə qurumlarımız arasında səmimiyyət və qardaşlıq əsasında əməkdaşlığı daha da gücləndirməyə davam edəcəyik", - nazir yazıb.
Son xəbərlər
22:19
Əraqçinin Omandan yenidən Pakistana qayıtmasının səbəbi açıqlanıbRegion
21:59
Kolumbiyada törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıbDigər ölkələr
21:34
Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribHadisə
21:32
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublarFərdi
21:26
Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
21:03
Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıbDigər ölkələr
20:52
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edibFutbol
20:48
Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblərHərbi
20:46