Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере юстиции

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек на встрече с послом Азербайджана в этой стране Рашадом Мамедовым обсудил двустороннее сотрудничество в сфере юстиции.

Как сообщает Report, об этом турецкий министр написал в соцсети Х.

"Как дружественная и братская страна, мы обсудили нашу совместную деятельность, в частности в области сотрудничества в сфере юстиции, и последние процессы в нашем регионе. Руководствуясь принципом "Одна нация, два государства", мы продолжим еще больше укреплять сотрудничество между нашими учреждениями на основе искренности и братства", - написал Гюрлек.