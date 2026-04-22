Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере юстиции
Внешняя политика
- 22 апреля, 2026
- 23:20
Министр юстиции Турции Акын Гюрлек на встрече с послом Азербайджана в этой стране Рашадом Мамедовым обсудил двустороннее сотрудничество в сфере юстиции.
Как сообщает Report, об этом турецкий министр написал в соцсети Х.
"Как дружественная и братская страна, мы обсудили нашу совместную деятельность, в частности в области сотрудничества в сфере юстиции, и последние процессы в нашем регионе. Руководствуясь принципом "Одна нация, два государства", мы продолжим еще больше укреплять сотрудничество между нашими учреждениями на основе искренности и братства", - написал Гюрлек.
22:17
В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в АрменииВнешняя политика
22:06
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:58
Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медалиИндивидуальные
21:49
Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕСДругие страны
21:34
При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человекДругие страны
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48