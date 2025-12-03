İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Türk dövlətlərinin ümumi xəritəsi hazırlanıb

    Xarici siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 10:41
    Türk dövlətlərinin ümumi xəritəsi hazırlanıb

    Türk dövlətlərinin ümumi xəritəsi hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstanın Nazirlər Kabineti yanında Torpaq Ehtiyatları Kadastr, Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin Dövlət Kartoqrafiya və Geodeziya Xidmətinkn direktor müavini Narınbek İsabekov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, xəritə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin ikinci iclasında təqdim olunacaq.

    türk dövlətləri xəritə İsabekov Narınbek Duyşekeyeviç TDT
    Подготовлена ​​общая карта тюркских государств

    Son xəbərlər

    11:17

    Ermənistan 2029-cu ilədək müdafiə sənayesinin inkişafına 393 milyon dollar yönəldəcək

    Region
    11:17

    Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 11 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    11:16

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakima təyinat verib

    Komanda
    11:15

    Kəmaləddin Heydərov "Beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfəyə görə" medalı ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    11:15

    Cəmşid Əmirov: "Azərbaycanda güzəştli mənzil seçimi prosesində xüsusi monitorinq sistemi tətbiq olunub"

    Biznes
    11:15

    ADA rəsmisi: Elm azadlıq, innovasiya isə tənqidə açıq olmağı tələb edir

    Elm və təhsil
    11:13

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    11:11

    Yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatı 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilə bilər

    İdman
    11:11

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son beş ayda 48 % azalıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti