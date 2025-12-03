Türk dövlətlərinin ümumi xəritəsi hazırlanıb
Xarici siyasət
- 03 dekabr, 2025
- 10:41
Türk dövlətlərinin ümumi xəritəsi hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstanın Nazirlər Kabineti yanında Torpaq Ehtiyatları Kadastr, Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin Dövlət Kartoqrafiya və Geodeziya Xidmətinkn direktor müavini Narınbek İsabekov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, xəritə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin ikinci iclasında təqdim olunacaq.
