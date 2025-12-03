Подготовлена общая карта тюркских государств.

Как сообщает Report, этом журналистам заявил заместитель директора Государственной картографо-геодезической службы Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров Кыргызстана Нарынбек Исабеков.

По его словам, карта будет представлена ​​на втором Совещании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ), которое открылось в Баку.