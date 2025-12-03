Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Подготовлена ​​общая карта тюркских государств

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 11:11
    Подготовлена общая карта тюркских государств.

    Как сообщает Report, этом журналистам заявил заместитель директора Государственной картографо-геодезической службы Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров Кыргызстана Нарынбек Исабеков.

    По его словам, карта будет представлена ​​на втором Совещании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ), которое открылось в Баку.

    Türk dövlətlərinin ümumi xəritəsi hazırlanıb
