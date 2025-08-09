Tramp mübahisəli məsələlərin həllində Bakı və İrəvana kömək etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

Haqqımızda

Xarici siyasət
9 avqust 2025 01:28
Azərbaycan və Ermənistan sülh gündəliyinə sadiq qalacaqlar.

“Report”un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla birgə bəyanatla çıxış edərkən deyib.

“Bilirsiniz də, həmişə kiçik problemlər olur, deyilmi? Böyük, nəhəng problemlər həll olundu. Amma bu münaqişə ilə bağlı onların hər ikisi (Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan - red.) bilirlər ki, nəsə olsa, mənə zəng edəcəklər və biz məsələni həll edəcəyik”, - ABŞ prezidenti bildirib.

