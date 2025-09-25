İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 22:46
    Tramp Ərdoğanla görüşdə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh prosesinə verdiyi töhfələrə toxunub

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Oval Kabinetdə keçirdiyi görüşdə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinə verdiyi töhfələrə toxunub.

    "Report" xəbər verir ki, Ağ Evin rəhbəri həmçinin rəsmi Ankaranın regiondakı proseslərə təsiri barədə də danışıb: "Ərdoğan regionda inanılmaz nüfuza malikdir. O, sərt, inadkar adamdır. Mən adətən inadkar insanları sevmirəm, amma onu həmişə bəyənmişəm. O, sərt insandır və ölkəsi üçün böyük işlər görür".

    Donald Tramp Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cənubi Qafqaz
    Трамп на встрече с Эрдоганом отметил свой вклад в урегулирование между Баку и Ереваном

