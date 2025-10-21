Tokayev: İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri strateji tərəfdaşlığın inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir
Xarici siyasət
- 21 oktyabr, 2025
- 12:36
Qazaxısan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfərinin iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın gələcək inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyətini qeyd edib.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Ali Dövlətlərarası Şurasının ikinci iclasında çıxış edən Qazaxıstan dövlətinin başçısı deyib:
"Əvvəlcə strateji tərəfdaşlığın, müttəfiqlik münasibətlərinin daha da inkişafı, nəhayət qardaş xalqlarımız və dövlətlərimiz arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi baxımından böyük, hətta deyə bilərik ki, kritik əhəmiyyətə malik olan Qazaxıstan Respublikasına rəsmi dövlət səfərinizdə Sizi bir daha salamlamaq istərdim".
