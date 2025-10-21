Токаев: Визит президента Азербайджана важен для развития стратегического партнерства
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 12:34
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важное значение визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану для дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.
Как сообщает Report, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, глава Казахстанского государства сказал: "Прежде всего, еще раз хотел поприветствовать Ваш официальный государственный визит в Республику Казахстан, который имеет очень важное, можно сказать, критически важное значение для дальнейшего развития стратегического партнерства, союзнических отношений, в конец концов, для укрепления дружбы между нашими братскими народами и государствами".
