    Токаев: Визит президента Азербайджана важен для развития стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 12:34
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важное значение визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану для дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.

    Как сообщает Report, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, глава Казахстанского государства сказал: "Прежде всего, еще раз хотел поприветствовать Ваш официальный государственный визит в Республику Казахстан, который имеет очень важное, можно сказать, критически важное значение для дальнейшего развития стратегического партнерства, союзнических отношений, в конец концов, для укрепления дружбы между нашими братскими народами и государствами".

    Tokayev: İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri strateji tərəfdaşlığın inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir
    Tokayev: Azerbaijani president's visit important for advancing strategic partnership

