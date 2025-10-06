İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    TDT-nin Baş katibi Azərbaycanın təşkilata verdiyi dəstəyə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:58
    Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev Azərbaycanın təşkilata verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən oktyabrın 6-da Qəbələdə qəbul edilərkən danışıb.

    Baş katib beynəlxalq nüfuzunun daha da artması, üzv və müşahidəçi ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi işinə Azərbaycanın verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.

    Генсек ОТГ поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку организации со стороны Азербайджана

