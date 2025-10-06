TDT-nin Baş katibi Azərbaycanın təşkilata verdiyi dəstəyə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 06 oktyabr, 2025
- 11:58
Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev Azərbaycanın təşkilata verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən oktyabrın 6-da Qəbələdə qəbul edilərkən danışıb.
Baş katib beynəlxalq nüfuzunun daha da artması, üzv və müşahidəçi ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi işinə Azərbaycanın verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.
