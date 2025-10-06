Генсек ОТГ поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку организации со стороны Азербайджана
- 06 октября, 2025
- 12:21
Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку, оказанную Азербайджаном организации.
Как сообщает Report, он заявил об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.
Генеральный секретарь выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку Азербайджана в деле дальнейшего повышения международного авторитета организации и укрепления сотрудничества между странами-членами и наблюдателями.
