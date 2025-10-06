Генсек ОТГ поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку организации со стороны Азербайджана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку, оказанную Азербайджаном организации.

Как сообщает Report, он заявил об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

Генеральный секретарь выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку Азербайджана в деле дальнейшего повышения международного авторитета организации и укрепления сотрудничества между странами-членами и наблюдателями.