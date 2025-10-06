Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Генсек ОТГ поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку организации со стороны Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 12:21
    Генсек ОТГ поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку организации со стороны Азербайджана

    Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку, оказанную Азербайджаном организации.

    Как сообщает Report, он заявил об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

    Генеральный секретарь выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку Азербайджана в деле дальнейшего повышения международного авторитета организации и укрепления сотрудничества между странами-членами и наблюдателями.

    Кубанычбек Омуралиев Ильхам Алиев Габала встреча
    TDT-nin Baş katibi Azərbaycanın təşkilata verdiyi dəstəyə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Последние новости

    13:12

    В Китае 137 туристов оказались в ловушке в горах Цинхай, один человек погиб

    Другие страны
    13:12

    Завтра в Габале пройдет заседание Совета МИД ОТГ

    Внешняя политика
    13:10

    Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе

    Происшествия
    13:03

    Госслужба отмечает значительный рост уязвимостей в государственных информационных ресурсах

    ИКТ
    13:00

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:58

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

    Происшествия
    12:50

    Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%

    Финансы
    12:50

    The Korea Post: Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгом

    Внешняя политика
    12:43

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    Лента новостей